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Приватизация завода "Большевик" выглядит как типичный договорняк – Фурса

Сергей Фурса: Мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене
Сергей Фурса: Мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене
Фото: apostrophe.ua

Аукцион по приватизации с завода "Большевик" в Киеве выглядит как типичный договорняк, заявил инвестиционный аналитик Сергей Фурса в эфире телеканала "Украина 24".

"Во время торгов не было нарушений. Мы рассматриваем сами торги, они прошли без нарушений, в то же время они прошли как любой договорняк, то есть было очевидно, что стороны согласовали все три участника, не очень мешали одному конкретному участнику выиграть. Это выглядело как типичный договорняк. Две другие компании пришли на аукцион, чтобы легитимизировать покупку и это действительно большая проблема", – заявил Фурса.

Эксперт отметил, что де-факто настоящей конкуренции на аукционе не получилось, потому что большинство инвесторов были испуганы.

"И перепуганы они были потому, что было очень много проблем вокруг приватизации. И проблемы создавались со стороны одной группы и так уж произошло почему-то эта группа и выиграла приватизацию. Таким образом мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене", – добавил экономист.

Контекст:

Завод "Большевик" основан в конце XIX века, изначально производил оборудование для сахарной промышленности. В 2018 году изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод". В 2021 году единственным источником дохода завода стала сдача помещений в аренду, в июле этого года территорию предприятия начали готовить к приватизации и продаже. Главный актив предприятия – 36 га земли в Киеве неподалеку от станции метро "Шулявская".

Фонд государственного имущества Украины 27 октября продал АО "Первый киевский машиностроительный завод" (ранее – завод "Большевик") за 1,429 млрд грн. Завод был выставлен на приватизацию в июле, стартовая цена составила 1,38 млн грн. О желании участвовать в конкурсе изначально заявляло 15 компаний. По словам главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко, дальнейшая процедура предусматривает 10 дней на подписание договора, еще 30 дней на уплату указанной суммы, а также согласование АМКУ. Также он заявил, что инвестор приобрел "отличный актив".

Сенниченко отметил в комментарии украинскому Forbes, что приватизация была проведена "на высоком уровне".

Бизнесмен Василий Хмельницкий подтвердил, что является соинвестором приобретения Первого киевского машиностроительного завода.

Компании "А Девелопмент" и UDP, которые также входят в группу выигравших аукцион инвесторов,  специализируются на развитии проектов жилой недвижимости, а также коммерческой и социальной инфраструктуры. 

Теги: недвижимость, промышленность, Фонд госимущества, приватизация, Василий Хмельницкий, Сергей Фурса, торги, продажа, завод Большевик
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