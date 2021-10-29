Приватизация завода "Большевик" выглядит как типичный договорняк – Фурса

Сергей Фурса: Мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене Фото: apostrophe.ua

"Во время торгов не было нарушений. Мы рассматриваем сами торги, они прошли без нарушений, в то же время они прошли как любой договорняк, то есть было очевидно, что стороны согласовали все три участника, не очень мешали одному конкретному участнику выиграть. Это выглядело как типичный договорняк. Две другие компании пришли на аукцион, чтобы легитимизировать покупку и это действительно большая проблема", – заявил Фурса.

Эксперт отметил, что де-факто настоящей конкуренции на аукционе не получилось, потому что большинство инвесторов были испуганы.

"И перепуганы они были потому, что было очень много проблем вокруг приватизации. И проблемы создавались со стороны одной группы и так уж произошло почему-то эта группа и выиграла приватизацию. Таким образом мы увидели себе картину из 90-х. Кто-то создает проблему, отпугивает всех других потенциальных покупателей и ему никто не мешает купить почти по стартовой цене", – добавил экономист.