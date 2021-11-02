Обжалование приватизации "Большевика" станет роковым для инвестиционной репутации Украины – СМИ

Никто из серьезных инвесторов не захочет участвовать в торгах, результаты которых могут без уважительных причин отменить, пишет "БизнесЦензор" Фото: biz.censor.net

Автор Андрей Бондаренко собрал пять основных тезисов по экс-"Большевику" и привел доказательства их ошибочности.

Первый миф – о том, что завод можно было продать дороже.

"Цена, по которой Фонд выставил завод, составляла 1,39 млрд грн. Продали его за 1 429 017 000 грн., то есть на 20 млн дороже. Это вызвало недовольство в соцсетях: мол, как всегда, продали уникальное сооружение олигархам за бесценок. На самом деле, что это "красная цена" лота, говорили и в Фонде госимущества, и ведущие эксперты рынка", – отметил журналист.

Он привел мнение коммерческого директора компании SV Development Сергея Степенко, который считает, что за эти деньги город получит гораздо больше, а также журналиста Сергея Иванова, который убежден, что ФГИУ даже завысил цену, учитывая сложность и проблемность объекта.

Второе заблуждение, пишет Бондаренко, заключается в том, что завод якобы продали "неизвестно кому".

"В результате аукциона победил консорциум инвесторов у составов предпринимателей Андрея Иванова (UDP) и Алексея Баранова ("А Девелопмент"). Эти девелоперские компании специализируются на реконструкции и реновации заброшенных территорий. Именно им принадлежит авторство реконструкции Арсенальной площади и превращение ее в публичное пространство, уже успевшее полюбиться киевлянам. В ближайших планах "А Девелопмент и UDP" – реновировать "Рихерт&Парк" на базе бывшего завода Рихерта на Подоле и построить на его месте многофункциональный комплекс с общественным пространством, озером, парком, социальной и торговой инфраструктурой. Информацией о том, что они планируют построить на месте "Большевика", Иванов и Баранов пока не делятся. Мол, перед разработкой концепции следует оценить и разгрести весь массив проблем, доставшийся вместе с заводом. Однако уверяют, что не планируют засаживать район высокоэтажками", – отмечает автор.

Утверждение о том, что производство на заводе можно было возродить, он также называет мифом.

"Продолжительность и, главное, стоимость возобновления производства слишком высока. И понадобится не одно десятилетие, чтобы завод начал приносить прибыль. Ведь на сегодняшний день из 36 цехов ПКМЗ работают только два, другие разрушены до основания и восстановлению не подлежат, оборудование устарело, 80% мощностей изношены. Из 6000 работников осталось менее 300, преимущественно преклонных лет. И главное – завод "Большевик" был успешным и работал в полную силу в советское время, при поставке дешевых энергоресурсов. В нынешних условиях стоимость электроэнергии и других ресурсов делает нерентабельной деятельность такого крупного предприятия", – аргументировал журналист.

Четвертый миф, о котором он пишет – "инвестор получил бесценный актив по дешевке".

"Если верить некоторым публикациям в прессе, то новый инвестор приобрел выгодный актив, да еще по дешевке. На самом же деле UDP и "А Девелопмент" получили проблемную землю, да еще и заплатили за это рыночную цену – более $2 млн. Простая арифметика: стоимость лота – 1,43 млрд грн, плюс 650 млн грн – долги предприятия, которые должен уплатить новый собственник, плюс 50 млн грн, которые по закону необходимо инвестировать в релокацию производства. Если разделить эту сумму на курс доллара (26,3) и площадь участка (35 га), то получится $2,15 млн", – подсчитал Бондаренко.

Считать продажу "Большевика" случайным успехом, по которому нельзя судить о "Большой приватизации", нет причин, и это еще один миф, который появился после приватизации, пишет автор.

"Подозрения в том, что не все объекты из перечня "Большой приватизации" можно будет продать так же удачно, как "Большевик", обоснованны. К примеру, стало известно об очередном переносе приватизации Объединенной горно-химической компании. По данным аудиторско-консалтинговой группы BDO Украина, которая готовила ОГХК к приватизации, этим кейсом заинтересовалось около 100 международных инвесторов и инвестиционных фондов. Но большинство из них отказались от участия – прежде всего из-за инвестиционных рисков в Украине. Именно поэтому кейс "Большевика" может стать флагманом процесса успешной приватизации", – написал он.

В то же время возможное обжалование результатов конкурса приведет к серьезным негативным последствиям, считает журналист.

"Во-первых, это ударит по репутации президента [Владимира] Зеленского – инициатора и идеолога "Большой приватизации". Во-вторых, станет роковым для инвестиционной репутации Украины. Потому что кто из серьезных инвесторов захочет участвовать в торгах, результаты которых могут без уважительных причин отменить?" – подытожил автор статьи.