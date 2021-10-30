В студии ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" установили инновационные перегородки, чтобы обеспечить безопасность

"Мы приглашаем в студию только вакцинированных украинцев, а также делаем им экспресс-тесты на COVID перед эфиром – это принципиальная позиция. Но Савик посчитал, что на данном этапе этого недостаточно. Поэтому повысили безопасность на площадке с помощью современных прозрачных перегородок. Таким образом зрители ощущают дополнительную защиту, что очень важно в период эпидемии", – подчеркнул продюсер проекта Павел Елизаров.

Фото предоставлено пресс-службой ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

Фото предоставлено пресс-службой ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"

В пресс-службе отметили, что "Свобода слова Савика Шустера" нередко становилась примером для других телевизионных проектов. Авторы программы не исключают, что и другие украинские шоу скоро выйдут в эфир с такими же технологиями.