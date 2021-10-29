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Шустер сообщил, что у него COVID-19. Ток-шоу он ведет из Италии

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Шустер объяснил, что чувствует себя очень хорошо
Шустер объяснил, что чувствует себя очень хорошо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Телеведущий Савик Шустер сообщил 29 октября в начале программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина", что он не смог вылететь из Италии в Украину, потому что у него подтвердили коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

По словам Шустера, он "многократно" вакцинировался от COVID-19, последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.

"Я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным", – сказал телеведущий.

Он подчеркнул, что чувствует себя "очень хорошо", никаких симптомов пока нет.

Шустер рассказал, что часто сдает тесты на коронавирус, потому что часто летает.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

В Италии, по данным ВОЗ, подтвердили почти 4,8 млн случаев COVID-19, скончалось 132 тыс. инфицированных.

Теги: Савик Шустер, эпидемия, ток-шоу, инфекция, телеведущий, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Свобода слова Савика Шустера, коронавирус
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