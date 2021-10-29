Шустер сообщил, что у него COVID-19. Ток-шоу он ведет из Италии

По словам Шустера, он "многократно" вакцинировался от COVID-19, последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.
"Я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным", – сказал телеведущий.
Он подчеркнул, что чувствует себя "очень хорошо", никаких симптомов пока нет.
Шустер рассказал, что часто сдает тесты на коронавирус, потому что часто летает.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.
В Италии, по данным ВОЗ, подтвердили почти 4,8 млн случаев COVID-19, скончалось 132 тыс. инфицированных.