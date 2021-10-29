Шустер сообщил, что у него COVID-19. Ток-шоу он ведет из Италии

Шустер объяснил, что чувствует себя очень хорошо Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

По словам Шустера, он "многократно" вакцинировался от COVID-19, последнюю дозу вакцины Pfizer он получил 7 сентября.

"Я не в студии, я в Италии. Так случилось, что перед отлетом в Киев я сдал тест и оказался положительным", – сказал телеведущий.

Он подчеркнул, что чувствует себя "очень хорошо", никаких симптомов пока нет.

Шустер рассказал, что часто сдает тесты на коронавирус, потому что часто летает.