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Комаровский: В Украине не было и нет инструментов, чтобы обеспечить соблюдение локдаунов. Люди не могут не работать

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Комаровский: Самый первый локдаун в апреле 2020-го был единственным, когда все сидели по домам и боялись
Комаровский: Самый первый локдаун в апреле 2020-го был единственным, когда все сидели по домам и боялись
Фото: Евгений Комаровский / Facebook

В Украине нет инструментов, которые позволили бы властям обеспечить соблюдение населением условий локдаунов. Об этом в опубликованном 29 октября интервью "Украинской правде" заявил врач-педиатр Евгений Комаровский.

"Самый первый локдаун в апреле 2020-го был единственным, когда все сидели по домам и боялись. Это было недели две-три. А потом мы увидели, что локдаун существует только на бумаге. Я и тогда говорил об этом, и сейчас повторю: фактически мы не могли вводить локдаун. У нас не было и нет инструментов, чтобы обеспечить его соблюдение", – подчеркнул врач.

Он отметил, что украинцы не могут позволить себе продолжительное время оставаться без работы.

"Люди не могут не работать, потому что у них нет финансовой подушки, государство не может дать людям деньги, чтобы поддержать их во время локдаунов. Крохи, которые давали, – это просто насмешка", – сказал Комаровский.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 29 октября в Украине подтвердили почти 2,9 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 26 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 66,8 тыс. пациентов с COVID-19.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

В "желтой" зоне эпидемической опасности по состоянию на 29 октября находятся две области Украины – Закарпатская и Кировоградская.

В "красной" зоне находятся Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская и Херсонская. С 30 октября к ним присоединятся Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Остальные регионы страны входят в "оранжевую" зону.

Теги: эпидемия, карантин, Евгений Комаровский, ограничения, власть, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, локдаун
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