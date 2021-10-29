Комаровский: В Украине не было и нет инструментов, чтобы обеспечить соблюдение локдаунов. Люди не могут не работать

Комаровский: Самый первый локдаун в апреле 2020-го был единственным, когда все сидели по домам и боялись Фото: Евгений Комаровский / Facebook

"Самый первый локдаун в апреле 2020-го был единственным, когда все сидели по домам и боялись. Это было недели две-три. А потом мы увидели, что локдаун существует только на бумаге. Я и тогда говорил об этом, и сейчас повторю: фактически мы не могли вводить локдаун. У нас не было и нет инструментов, чтобы обеспечить его соблюдение", – подчеркнул врач.

Он отметил, что украинцы не могут позволить себе продолжительное время оставаться без работы.

"Люди не могут не работать, потому что у них нет финансовой подушки, государство не может дать людям деньги, чтобы поддержать их во время локдаунов. Крохи, которые давали, – это просто насмешка", – сказал Комаровский.