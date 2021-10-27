Госкомиссия решила перевести в "красную" зону карантина еще семь областей Украины. Список

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в Telegram.
"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00.00 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", – написал он.
Немчинов напомнил, что в "красной" зоне запрещается работа заведений общепита, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.
"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", – добавил министр.
Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозировал, что госкомиссия ужесточит ограничения в пяти регионах, а не семи. Он говорил 26 октября, что в ближайшее время в "красную" зону переведут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Согласно данным Минздрава на утро 27 октября, только три региона соответствуют показателям "желтой" зоны эпидемической опасности.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С 15 октября в "красной" зоне карантина находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область, с 26-го – Ровенская и Николаевская.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. За время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
Страну ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября. По его словам, в Украине подтверждены первые случаи заражения новой мутацией штамма коронавируса "Дельта", которая считается еще более заразной, чем "Дельта".