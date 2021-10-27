Госкомиссия решила перевести в "красную" зону карантина еще семь областей Украины. Список

В "красную" зону попала в том числе Киевская область Фото: ЕРА

Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов сообщил в Telegram.

"По результатам заседания государственная комиссия решила установить с 00.00 30 октября 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Житомирской, Ивано-Франковской, Киевской, Луганской, Львовской, Хмельницкой и Черниговской областей", – написал он.

Немчинов напомнил, что в "красной" зоне запрещается работа заведений общепита, торгово-развлекательных центров, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий.

"Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений (мероприятий) вакцинированы. Также для полностью вакцинированных граждан не будут действовать ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения", – добавил министр.

Глава Минздрава Виктор Ляшко прогнозировал, что госкомиссия ужесточит ограничения в пяти регионах, а не семи. Он говорил 26 октября, что в ближайшее время в "красную" зону переведут Житомирскую, Луганскую, Львовскую, Хмельницкую и Черниговскую области. Согласно данным Минздрава на утро 27 октября, только три региона соответствуют показателям "желтой" зоны эпидемической опасности.