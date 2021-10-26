Мутация штамма "Дельта" подтверждена в нескольких городах Украины – Данилов

"В пятницу наши ученые завершили исследования, и у нас есть подтверждение, что мутация "Дельты", которая началась с Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны. Более того, я могу назвать сейчас города, где ее больше всего обнаружили. Это город Льва [Львов], Тернополь, это наша Западная Украина. Более того, она начинает "залезать" в Киев", – сказал Данилов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Штамм "Дельта" впервые был обнаружен осенью 2020 года в Индии, впоследствии быстро распространился в других странах. Главное отличие штамма от "классического" варианта коронавируса – более высокая заразность и тяжелое течение болезни. ВОЗ предупреждала, что штамм "Дельта" становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку.

19 октября 2021 года британские вирусологи заявили, что обнаружили новый вариант коронавируса, на который приходится почти 10% новых случаев заболеваний COVID-19 в стране. Также случаи заболевания штаммом AY.4.2 были зафиксированы в Израиле, США, Дании и России. По данным ученых из Великобритании, AY.4.2 может быть заразнее "Дельта"-штамма на 10–15%.

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев COVID-19 ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.