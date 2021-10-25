На минувшей неделе в Украине открыли более 80 уголовных производств по фактам подделок COVID-документов

Правоохранители изъяли более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов Фото: МВС України / Facebook

Из них 65 фактов обнаружили работники Государственной пограничной службы во время проверки документов при пересечении государственной границы.

На прошлой неделе полицейские провели 20 обысков в рамках расследования подделки COVID-сертификатов. Правоохранители изъяли более 150 международных свидетельств о вакцинации и справок о прохождении ПЦР-тестов, а также 300 пустых бланков медлабораторий.

Как отметили в ведомстве, всего с начала года открыто более 800 уголовных производств по аналогичным фактам. Больше всего – на Волыни (212), в Киеве (124) и в Закарпатье (85). В половине случаев фигурантам уже сообщили о подозрении. В суд направлено 95 обвинительных актов о совершении более 300 уголовных правонарушений.