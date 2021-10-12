Дети смогут пользоваться межобластным транспортом без COVID-сертификатов – Минздрав

Для детей в транспорте не обязательно иметь COVID-сертификат или отрицательный тест на коронавирус Фото: depositphotos.com

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

При этом для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте, добавил министр.