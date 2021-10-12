Дети смогут пользоваться межобластным транспортом без COVID-сертификатов – Минздрав

"Дети до 18 лет смогут пользоваться общественным транспортом в поездках между регионами без предъявления негативных тестов на COVID-19 и сертификатов или международных свидетельств о прививках", – пояснил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
При этом для детей старше 12 лет остается обязательное правило использовать защитные маски во время пребывания в общественных местах, в частности в транспорте, добавил министр.
11 октября Кабмин утвердил новые правила пассажирских перевозок на время действия карантина. Согласно им, с 21 октября межрегиональные перевозки пассажиров в регионах с "желтым", "оранжевым" или "красным" уровнем эпидопасности будут разрешены при условии наличия у всех водителей, экипажа авиатранспорта и пассажиров документов, подтверждающих введение одной дозы двухдозной вакцины (для "желтой" зоны), сертификата о полном курсе вакцинации или негативного результата теста на COVID-19.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации вируса четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял министр здравоохранения Ляшко 11 октября.
С начала эпидемии в Украине подтвердили около 2,55 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось 58,7 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело около 2,3 млн человек. За минувшие сутки в стране подтвердили 8832 новых случая коронавирусной инфекции.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, 15 регионов Украины соответствуют "оранжевому" уровню эпидемической опасности.