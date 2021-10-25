В Одессе можно будет привиться от COVID-19 в автобусе

Он рассказал, что автобус будет останавливаться возле рынков, конечных остановок общественного транспорта и в других местах массового скопления людей. Там смогут вакцинироваться те, кто хочет привиться, но не имеет времени пойти в стационарный пункт.

Автобус начнет курсировать на этой неделе, жителей будут заранее информировать о его маршруте и остановках.