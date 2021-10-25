На украинских вокзалах вакцинировали от COVID-19 более 8 тыс. человек

Пункты вакцинации работают на 19 железнодорожных вокзалах Украины: во Львове, Ужгороде, Черновцах, Одессе, Харькове, Днепре, Киеве Нежине, Коростене, Хмельницком, Ровно, Ивано-Франковске, Мариуполе, Виннице, Ковеле, Николаеве, Кривом Роге, Каменском и Краматорске.

В ближайшее время их также планируют открыть на вокзалах Тернополя и Херсона.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов.

В Украине вакцинация стартовала 24 февраля. По состоянию на 25 октября в Украине минимум одну дозу вакцины получили почти 9 млн человек, а почти 7 млн получили две дозы и завершили иммунизацию.

С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.

На крупнейших железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.