На украинских вокзалах от COVID-19 вакцинировали более 5 тыс. пассажиров – "Укрзалізниця"

"Только что в Украине вакцинирован пятитысячный пассажир в рамках программы вакцинации на вокзалах "Укрзалізниці". Произошло это на вокзале Днепра. Поздравляем Александра и благодарим за пример, как путешествовать безопасно и ответственно!" – говорится в сообщении.

Также в "Укрзалізниці" сообщили об открытии пунктов вакцинации на вокзалах Винницы, Николаева и Ковеля.