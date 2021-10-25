К концу года Украина получит около 13,5 млн доз вакцины от Pfizer/BioNTech – Минздрав

Сейчас в Украине есть более 1 млн доз вакцины Comirnaty, сообщил Игорь Кузин Фото: EPA

"Сейчас в Украине есть более 1 млн доз вакцины Comirnaty, и к концу этого года мы ожидаем еще 13,5 млн в рамках подписанных контрактов", – сказал он.

Кузин отметил, что за прошлую неделю в Украине сделали почти 1,5 млн прививок от COVID-19.