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Киев на пороге "красной" зоны – КГГА

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Старостенко рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве
Старостенко рассказала о ситуации с коронавирусом в Киеве
Фото: kyivcity.gov.ua

Киев приближается к "красной" зоне по индикаторным показателям Минздрава. Об этом на брифинге 25 октября сказала заместитель главы Киевской горгосадминистрации Анна Старостенко, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Она отметила, что решение о включении региона в "красную" зону принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Но мы внимательно следим за показателями, которые действительно приближают Киев к "красной" зоне. И это в первую очередь показатель по занятости коек с кислородом. У нас в четверг и в пятницу были показатели выше 65%. Поэтому мы понимаем, что стоим на пороге "красной" зоны", – сказала Старостенко.

Замглавы КГГА заявила, что город готовится к ограничениям "красной" зоны.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентовСогласно индикаторным показателям Минздрава, Киев соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Киев, КГГА, карантин, Анна Старостенко, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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