Киев на пороге "красной" зоны – КГГА

Она отметила, что решение о включении региона в "красную" зону принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"Но мы внимательно следим за показателями, которые действительно приближают Киев к "красной" зоне. И это в первую очередь показатель по занятости коек с кислородом. У нас в четверг и в пятницу были показатели выше 65%. Поэтому мы понимаем, что стоим на пороге "красной" зоны", – сказала Старостенко.

Замглавы КГГА заявила, что город готовится к ограничениям "красной" зоны.