Киев на пороге "красной" зоны – КГГА

Она отметила, что решение о включении региона в "красную" зону принимает Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"Но мы внимательно следим за показателями, которые действительно приближают Киев к "красной" зоне. И это в первую очередь показатель по занятости коек с кислородом. У нас в четверг и в пятницу были показатели выше 65%. Поэтому мы понимаем, что стоим на пороге "красной" зоны", – сказала Старостенко.
Замглавы КГГА заявила, что город готовится к ограничениям "красной" зоны.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения, главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.
За время эпидемии в Украине заболело 2,8 млн человек, умерло 64,2 тыс. пациентов. Согласно индикаторным показателям Минздрава, Киев соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности.