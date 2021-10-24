В Ровенской области после перехода в "красную" зону могут применить ограничения, которые действуют для межобластного транспорта – ОГА

"Обращаю внимание, что в связи с отнесением Ровенской области к "красной" зоне при перевозке пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах могут быть применены ограничения, которые уже действуют на межобластных маршрутах", – сказал он.

Ровенская область будет в "красной" зоне с 26 октября.