В Ровенской области после перехода в "красную" зону могут применить ограничения, которые действуют для межобластного транспорта – ОГА

"Обращаю внимание, что в связи с отнесением Ровенской области к "красной" зоне при перевозке пассажиров на внутриобластных автобусных маршрутах могут быть применены ограничения, которые уже действуют на межобластных маршрутах", – сказал он.
Ровенская область будет в "красной" зоне с 26 октября.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По состоянию на 24 октября в Украине подтвердили почти 2,8 млн случаев COVID-19, умерло 63,9 тыс. пациентов.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красную" зону вошла Сумская область. Также с 26 октября в "красную" зону войдут Ровенская и Николаевская области.
С 21 октября вступили в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.