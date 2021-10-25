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КИЕВ

Подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых. В ККГА рассказали об ограничениях "красной" зоны

Подростки смогут посещать ТРЦ в сопровождении взрослых, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста или COVID-сертификат
Подростки смогут посещать ТРЦ в сопровождении взрослых, имеющих отрицательный результат ПЦР-теста или COVID-сертификат
Фото: pixabay.com

Власти Киева утвердили перечень противоэпидемических ограничений, которые будут действовать в случае перехода столицы в "красную" зону карантина. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории Киева запретят:

  • нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;
  • перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;
  • работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;
  • посещения ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат;
  • работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • деятельность хостелов разрешается при наличии у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;
  • посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты без негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;
  • прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров без негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;
  • проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);
  • проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

В Киеве также ограничат посещение Ценроп предоставления админуслуг, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния и других служб за исключением исключительных случаев. Посещение этих учреждений позволят при наличии у посетителей и сотрудников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Осенние каникулы в школах столицы начались 23 октября.

"Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения", – уточнили в мэрии.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. По словам Ляшко, около 98% госпитализированных с COVID-19 в Украине граждан были не привиты.

За время эпидемии в Украине заболело 2,7 млн человек, умерло 64,3 тыс. пациентовСогласно индикаторным показателям Минздрава, Киев соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности.

Теги: Киев, транспорт, Украина, КГГА, карантин, подростки, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, COVID-сертификат
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