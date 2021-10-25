Подросткам запретят посещать торговые центры без взрослых. В ККГА рассказали об ограничениях "красной" зоны

В случае введения "красного" уровня эпидемической опасности на территории Киева запретят:

нахождение без защитных масок на территориях учреждений здравоохранения и образования; в подземных переходах, на остановках общественного транспорта и на других территориях общего пользования в случае невозможности соблюдения физической дистанции не менее 1 метра;

перевозки пассажиров общественным транспортом – трамваями, троллейбусами, автобусами и маршрутными такси – в количестве большем, чем предусмотрено технической характеристикой транспортного средства;

работу учебных заведений коммунальной формы собственности, кроме тех, где все работники имеют документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации;

посещения ТРЦ лицами, не достигшими 18 лет без сопровождения взрослых, имеющих отрицательный результат тестирования или COVID-сертификат;

работу заведений общественного питания, кроме доставки и заказов навынос (разрешается при условии наличия у всех посетителей и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

деятельность хостелов разрешается при наличии у клиентов и работников заведения негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;

посещение посторонними лицами учреждений и учреждений социальной защиты без негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;

прием посетителей в спортивных залах, фитнес-центрах, бассейнах, кроме спортсменов национальных сборных команд Украины и их тренеров без негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата;

проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий без зрителей, мероприятий по аттестации и оценки качества образования (разрешается при условии наличия у посетителей и работников учреждений негативного ПЦР-теста сроком действия 72 часа или COVID-сертификата);

проведение учреждениями здравоохранения всех форм собственности плановых мероприятий по госпитализации, кроме ряда неотложных и срочных случаев.

В Киеве также ограничат посещение Ценроп предоставления админуслуг, управлений труда и социальной защиты населения, управлений пенсионного фонда, отделов государственной регистрации актов гражданского состояния и других служб за исключением исключительных случаев. Посещение этих учреждений позволят при наличии у посетителей и сотрудников заведения негативного ПЦР-теста или COVID-сертификата.

Осенние каникулы в школах столицы начались 23 октября.

"Образовательный процесс будет организован в дистанционном режиме с 1 ноября до принятия отдельного решения", – уточнили в мэрии.