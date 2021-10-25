"Если такое произойдет, то, конечно, мы готовы". Терехов о переходе Харькова в "красную" зону карантина

"На сегодня мы в Харькове сдерживаем ситуацию, она контролируемая, нелегкая, мы отдаем себе в этом отчет. Поэтому мы увеличиваем количество койко-мест, увеличиваем количество тестирований, мы готовы к тому, чтобы ситуация стала нормализованной", – сказал чиновник.

По его словам, ситуация в городе "непростая, но контролируемая".

"Мы же сами не вводим "красную" зону, как вы сами понимаете, для этого есть специальная комиссия, которая находится в Киеве и которая по определенным показателям переводит ту или иную область или тот или иной город из "оранжевой" зоны в "красную" зону", – отметил Терехов.

Он добавил, что "красная" зона опасна для бизнеса.

"Мы помним тот локдаун, который был, и могу вам сказать, что очень многие мелкие и средние предприниматели до сих пор тяжело выходят из этого локдауна, и мы помогаем им. Городская власть выделила 52 млн грн после того локдауна на поддержку предпринимателей, а это 26 тыс. предпринимателей. Выделило деньги государство, выделил деньги городской бюджет для поддержки предпринимателей, пострадавших от карантинных ограничений. Поэтому к этому нужно относиться очень сдержанно и взвешенно и найти тот разумный баланс между заболеваемостью и теми ограничениями, которые существуют в "красной" зоне", – считает и.о. мэра.

Согласно индикаторным показателям Минздрава, Харьковская область соответствует "оранжевому" уровню эпидемической опасности. В регионе уже три дня фиксируется превышенный уровень (60 случаев на 100 тыс. населения) госпитализаций (84,9, 92,9, 92,8). 21 октября загруженность коек с кислородом составляла 66,9%.