Украина только заходит в пик третьей волны коронавируса, впереди две очень сложные недели – Данилов

Данилов: Человек, не вакцинированный от COVID-19, имеет большой риск из больницы отправиться на кладбище Фото: rnbo.gov.ua

Он показал график суточной заболеваемости COVID-19, составленный СНБО.

"Этот график был составлен два месяца назад, у нас погрешность в 200–300 человек. О чем говорит этот график? Что мы только заходим в пик [третьей волны коронавируса]. Нас ждут две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19", – сказал Данилов.

Скриншот: Свобода слова на ICTV / YouTube

Он сообщил, что сейчас в Украине подготовлено 90 тыс. коек для пациентов с коронавирусом.

"В больницах находится сейчас 48 тыс. По нашим прогнозам, будет максимально 55–60 тыс. человек. Но если люди сознательно начнут вакцинироваться, ограничат контакты, будут придерживаться процедур, которые рекомендуют врачи, мы можем спокойно это пройти", – добавил Данилов.

По его словам, этот прогноз составили, когда стало известно о распространении штамма "Дельта".

Данилов считает, что медицинская система Украины готова к третьей волне коронавируса, но "люди не готовы и не понимают, что такое COVID-19".

"Если человек не вакцинирован, попадая в больницу, он имеет большой риск из больницы отправиться на кладбище. И все наши попытки объяснить людям, что нужно вакцинироваться, не имели такого эффекта, пока люди не поняли. И на прошлой неделе был рекорд, когда вакцинировались 1,5 млн человек", – подчеркнул секретарь СНБО. Он отметил, что сейчас в системе здравоохранения доступны 9 млн доз вакцин от разных производителей.