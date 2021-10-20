Ученые из Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса. Он может оказаться заразнее "Дельты" – Financial Times

В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек Фото: ЕРА

Британские вирусологи недавно обнаружили новый вариант коронавируса. Сейчас на него приходится почти 10% новых случаев заболеваний COVID-19 в стране, отметила газета.

Британские эксперты Джеффри Барретт и Франсуа Баллу считают штамм AY.4.2 на 10–15% заразнее "Дельты", который уже доминирует в мире. Если предварительные данные экспертов подтвердятся, AY.4.2 станет самым заразным штаммом коронавируса с момента начала пандемии, уверен Баллу. Сейчас британцам нужно быть осторожными, добавил он.

Некоторые американские эксперты говорят, что увеличение уровня госпитализаций и смертей от COVID-19 в Великобритании может быть связано с появлением нового штамма AY.4.2, отметила Financial Times.

В Великобритании 18 октября коронавирус выявили у более чем 49 тыс. человек. Это стало самым большим количеством с июля этого года. Среднее число заболевших за последние семь дней было на 16% выше, чем на предыдущей неделе, сообщила газета.