Reuters узнал стоимость таблеток от COVID, которые разрабатывают при поддержке ВОЗ

ВОЗ планирует до осени 2022 года обеспечить страны с низким и средним уровнем доходов средствами борьбы с COVID-19 Фото: EPA

Ожидается, что в рамках инициативы бедные страны получат около 1 млрд тестов для выявления COVID-19, а также лекарства для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Среди прочего речь идет о таблетках для лечения пациентов, у которых COVID-19 протекает в легкой и средней тяжести формах.

Стоимость препарата должна составить $10 за курс. По данным Reuters, ACT-A ведет переговоры о закупках с компанией Merck&Co. Представители инициативы отказались комментировать детали до окончательного согласования документа.

До сентября 2022 года ACT-A планирует закупить лекарства для 120 млн пациентов по всему миру. На обеспечение потребностей инициативы необходимо около $23 млрд; международные доноры уже объявили о выделении $18,5 млрд.