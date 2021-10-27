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"Кислорода нет и не будет". В Одессе экстренно перевозили COVID-пациентов из одной больницы в другую

 
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Из-за нехватки кислорода из одной больницы в другую решили перевезти 43 пациента
Из-за нехватки кислорода из одной больницы в другую решили перевезти 43 пациента
Фото: dumskaya.net

Вечером 26 октября в Одессе из-за нехватки кислорода экстренно перевозили пациентов с коронавирусной инфекцией из отделения областного центра социально значимых болезней, расположенного на улице Николая Михновского, в другой стационар этого же коммунального учреждения – на улице Сергея Ядова.

Об этом сообщила "Думская"

"Всех пациентов, которые находятся на Михновского, 50, их было 43, перевозим на Ядова. Учитывая, что на Михновского кислорода нет и он заканчивается, его не будет, нам пришлось сюда перевезти всех, потому что здесь есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры", – сказала заведующая отделением интенсивной терапии центра Екатерина Лотощенко. 

Она сообщила, что пациенты, которых решили перевезти, – в разном состоянии, от крайне тяжелого до легкого. 

"Вы видели только что пациентку в крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ, ее вместе с аппаратом ИВЛ транспортировали сюда", – рассказала Лотощенко. 

Врача спросили о причинах нехватки кислорода. 

"Это, правда, не ко мне вопрос. Я не знаю, почему так происходит. Он заканчивается, потому что расход большой. Пока нас тут не было, здесь [на Ядова] кислорода хватало, ну, 2 тонны в день уходило. С нами – я не знаю, как это будет", – ответила она. 

Как отметило Общественное, к 23.00 медики успели перевезти 30 пациентов. 

ВИДЕО
Видео: Думская Нет / YouTube
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемиейЗа время эпидемии в Украине подтвердили 2,8 млн случаев COVID-19 (более 22,5 тыс. за последние сутки), умерло 65,6 тыс. пациентов

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только входит в пик третьей волны эпидемии, заявил секретарь СНБО Алексей Данилов 25 октября.

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических. 

Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности. Министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах и в тот же день сообщил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.

По словам Ляшко, по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, медицина, эпидемия, больница, медики, больницы, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, ИВЛ
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