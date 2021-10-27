"Кислорода нет и не будет". В Одессе экстренно перевозили COVID-пациентов из одной больницы в другую

Об этом сообщила "Думская".

"Всех пациентов, которые находятся на Михновского, 50, их было 43, перевозим на Ядова. Учитывая, что на Михновского кислорода нет и он заканчивается, его не будет, нам пришлось сюда перевезти всех, потому что здесь есть криоцилиндр на 14 тонн кислорода. Учитывая ситуацию в Одессе с кислородом, нам пришлось принять эти меры", – сказала заведующая отделением интенсивной терапии центра Екатерина Лотощенко.

Она сообщила, что пациенты, которых решили перевезти, – в разном состоянии, от крайне тяжелого до легкого.

"Вы видели только что пациентку в крайней степени тяжести, на аппарате ИВЛ, ее вместе с аппаратом ИВЛ транспортировали сюда", – рассказала Лотощенко.

Врача спросили о причинах нехватки кислорода.

"Это, правда, не ко мне вопрос. Я не знаю, почему так происходит. Он заканчивается, потому что расход большой. Пока нас тут не было, здесь [на Ядова] кислорода хватало, ну, 2 тонны в день уходило. С нами – я не знаю, как это будет", – ответила она.

Как отметило Общественное, к 23.00 медики успели перевезти 30 пациентов.

ВИДЕО