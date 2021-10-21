"Нагрузка возрастает в разы". Кузин заявил, что пациенты с "Дельтой" нуждаются в большем количестве кислорода

Кузин отметил, что пациенты с коронавирусом штамма "Дельта" нуждаются в большем количестве кислорода, чем пациенты с другими штаммами COVID-19.

"И мы видим, что нагрузка на кислород сейчас возрастает в разы. В то же время два основных производителя кислорода, которые работают в стране, остановились на регламентные работы. Поэтому сейчас в экстренном режиме проводится работа по поиску альтернативных источников кислородоснабжения. И перебои, которые иногда возникают на уровне областей, решаются также в ручном режиме. Пока существенного дефицита нет и мы надеемся, что результаты этих переговоров будут успешными, нам удастся решить проблему", – сказал он.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,4 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество за время эпидемии.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.