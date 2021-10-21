Главный санврач рассказал, когда в Минздраве Украины ожидают пика заболеваемости COVID-19

В Украине новая волна COVID-19 началась раньше, чем ожидали, заявлял глава Минздрава Фото: depositphotos.com

"По некоторым прогнозам, мы фокусировались, что середина ноября или конец ноября – это будут пиковые нагрузки. Мы видим, что сейчас достаточно быстро развертывается эпидемическая ситуация. Но прогнозы остаются такими же: мы ожидаем пиковых нагрузок на начало или на середину ноября", – сказал главный санврач.

5 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина может достичь нового пика заболеваемости COVID-19 в конце октября.