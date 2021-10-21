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Главный санврач рассказал, когда в Минздраве Украины ожидают пика заболеваемости COVID-19

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В Украине новая волна COVID-19 началась раньше, чем ожидали, заявлял глава Минздрава
В Украине новая волна COVID-19 началась раньше, чем ожидали, заявлял глава Минздрава
Фото: depositphotos.com

Пик осенней волны коронавирусной инфекции ожидается в начале или в середине ноября. Об этом заявил замминистра здравоохранения, главный санврач Игорь Кузин в эфире канала "Рада" 21 октября.

"По некоторым прогнозам, мы фокусировались, что середина ноября или конец ноября – это будут пиковые нагрузки. Мы видим, что сейчас достаточно быстро развертывается эпидемическая ситуация. Но прогнозы остаются такими же: мы ожидаем пиковых нагрузок на начало или на середину ноября", – сказал главный санврач.

5 октября секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сказал, что Украина может достичь нового пика заболеваемости COVID-19 в конце октября.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,4 тыс. пациентов. 20 октября в стране зафиксировали 22,4 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, это максимальное количество за время эпидемии.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам министра, около 98% госпитализированных с коронавирусом в Украине граждан не были вакцинированы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Игорь Кузин
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