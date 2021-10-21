Новые правила поездок во время карантина. За первые полдня в поезда не пустили 18 пассажиров – "Укрзалізниця"

Пятерых пассажиров не пустили в поезд "Ужгород – Харьков" (№18), шестерых – в поезд "Киев – Харьков", троих – в поезд "Николаев – Харьков", двоих – в поезд "Ворохта – Полтава", по одному – в поезда "Ужгород – Харьков" (№81) и "Лисичанск – Ужгород".

Дважды к поездам вызывали полицейских, отметили в компании.

В первый день в пунктах вакцинации на вокзалах сделали 500 прививок от коронавируса, сообщила "Укрзалізниця".

Пункты работают на семи вокзалах, в частности круглосуточно – в Киеве, Днепре и Львове.

"Также на 10 вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19. По состоянию на 17.00 протестировали почти 1 тыс. пассажиров, у семи из них результат оказался положительным", – говорится в сообщении.

Пассажиры, у которых есть билеты на поезд, могут пройти тестирование за 350 грн, добавили в компании.