Новые правила поездок во время карантина. За первые полдня в поезда не пустили 18 пассажиров – "Укрзалізниця"

Пятерых пассажиров не пустили в поезд "Ужгород – Харьков" (№18), шестерых – в поезд "Киев – Харьков", троих – в поезд "Николаев – Харьков", двоих – в поезд "Ворохта – Полтава", по одному – в поезда "Ужгород – Харьков" (№81) и "Лисичанск – Ужгород".
Дважды к поездам вызывали полицейских, отметили в компании.
В первый день в пунктах вакцинации на вокзалах сделали 500 прививок от коронавируса, сообщила "Укрзалізниця".
Пункты работают на семи вокзалах, в частности круглосуточно – в Киеве, Днепре и Львове.
"Также на 10 вокзалах круглосуточно работают пункты экспресс-тестирования на COVID-19. По состоянию на 17.00 протестировали почти 1 тыс. пассажиров, у семи из них результат оказался положительным", – говорится в сообщении.
Пассажиры, у которых есть билеты на поезд, могут пройти тестирование за 350 грн, добавили в компании.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. С начала эпидемии в Украине подтвердили 2,7 млн случаев коронавирусной инфекции, умерло 62,3 тыс. пациентов.
С 21 октября вступают в силу новые правила перевозки пассажиров между областями. Для межрегиональных поездок в общественном транспорте в "желтой", "оранжевой" или "красной" зонах теперь нужно будет иметь или документ о прививке против коронавируса, или отрицательный результат тестирования на COVID-19. Несовершеннолетним пассажирам эти документы предъявлять не нужно.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
С 15 октября в "красной" зоне эпидопасности находится Херсонская область. С 18 октября в "красную" зону также попали Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области. С 23 октября в "красной" зоне будет Сумская область. Остальные регионы находятся в "желтой" или "оранжевой" зонах.