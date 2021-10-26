Украина закупила часть кислорода для больниц в Польше – Ляшко

"С учетом того, что он [завод] на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей. Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам", – рассказал министр.
В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".
Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических. При этом кислород – не основной предмет деятельности этих предприятий, рассказал Ляшко. Он отметил, что с лета по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.
"Мы понимали, что будут регламентные работы, и мы к этому готовились – пошли к тем, кто производит технический кислород как побочный продукт, и закрыли все потребности. Но все всегда случается не тогда, когда нужно: как раз в период регламентных работ другой завод остановился из-за технической поломки", – добавил Ляшко.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа главный санврач Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.
По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны Украины, в украинских больницах около 65,2 тыс. койко-мест с подведенным кислородом, заняты 44,2 тыс. (67,8%).
Ляшко сообщил 22 октября, что в Украине два завода по производству медицинского кислорода приостановили работу на 10–15 дней из-за плановых регламентных работ, еще у одного производителя в Западной Украине возникли технические неисправности.
Однако министр заверил, что все пациенты обеспечены кислородной терапией в больницах. Ляшко отмечал, что созданы возможности для поставок кислорода из Польши в размере 240 тонн в неделю. Общее количество необходимого кислорода составляет 977 тыс. литров в минуту, добавил глава Минздрава.
В тот же день Ляшко заявил, что завод по производству медицинского кислорода на западе Украины, который останавливался из-за технической неисправности, возобновил работу.