Украина закупила часть кислорода для больниц в Польше – Ляшко

Ляшко отметил, что с лета все украинские производители кислорода "увеличили масштабы и наполнили резервы" Фото: Віктор Ляшко / Facebook

"С учетом того, что он [завод] на западе Украины, то связались с Польшей – это быстрее, чем везти кислород из Донецкой, Луганской или Запорожской областей. Мининфраструктуры довольно быстро, за один день, выдало все необходимые разрешения, и дистрибьютор, поставляющий этот кислород, привез пару машин из Польши и развез по больницам", – рассказал министр.

В ответ на вопрос, по какой цене Украина закупает кислород в Польше, Ляшко ответил, что "больница вообще не почувствовала, откуда у нее этот кислород. Это был вопрос поставщика, который по своим контрактам закрыл ее потребности".

Всего в Украине 35 предприятий, производящих кислород, из них 23 медицинских и 12 технических. При этом кислород – не основной предмет деятельности этих предприятий, рассказал Ляшко. Он отметил, что с лета по просьбе Минздрава все производители "увеличили масштабы и наполнили резервы", но ежедневное потребление кислорода на одного пациента и количество людей, которые попадают в больницу и попадают на кислородную терапию, тоже увеличились.

"Мы понимали, что будут регламентные работы, и мы к этому готовились – пошли к тем, кто производит технический кислород как побочный продукт, и закрыли все потребности. Но все всегда случается не тогда, когда нужно: как раз в период регламентных работ другой завод остановился из-за технической поломки", – добавил Ляшко.