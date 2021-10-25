В COVID-больницах Чернигова кислорода хватит лишь на несколько часов – гендиректор медучреждения

По словам Кухаря, компания – поставщик кислорода не может выполнять контракт в полном объеме.

"На сегодня в COVID-больницах города сложилась достаточно критическая ситуация с кислородом, которого хватит лишь на несколько часов. Компания-поставщик обещает поставить кислород только завтра. Притом, неизвестно, в какое именно время суток эта поставка состоится", – сказал он.

Кухарь отметил, что проблему с нехваткой кислорода в больницах Чернигова решают с помощью кислородной станции и кислородных концентраторов.

"Самые тяжелые пациенты переведены на кислородные станции в обеих больницах [города], поэтому все необходимое, что касается оказания медицинской помощи, мы делаем… В черниговских больницах сейчас находятся 317 пациентов с диагнозом COVID-19. Из них на кислородной поддержке – 218 человек, на [аппаратах искусственной вентиляции легких] ИВЛ – девять пациентов", – рассказал гендиректор медучреждения.