Кислорода в больницах Херсонской области осталось на трое суток – ОГА

Ежесуточно в Херсонской области используют почти 15 тонн кислорода Фото: depositphotos.com

"Сейчас очень сложная ситуация с кислородом. Она не критичная, она сложная. У нас на трое суток кислорода хватает", – сказал он.

Якименко добавил, что ежесуточно в области используют почти 15 тонн кислорода.

"Поэтому призываю всех: вакцинируйтесь! Не подвергайте опасности себя и свое окружение", – сказал он.