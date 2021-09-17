Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус

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Вакцинироваться от коронавируса можно будет непосредственно перед концертом группы "Океан Ельзи" во Львове
Вакцинироваться от коронавируса можно будет непосредственно перед концертом группы "Океан Ельзи" во Львове
Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

Украинская группа "Океан Ельзи" 18 сентября даст бесплатный концерт во Львове, но пускать на мероприятие будут только вакцинированных от коронавируса людей. Об этом 17 сентября сообщается на странице коллектива в Facebook.

"Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию непосредственно на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации", – говорится в публикации.

Также посетить мероприятие смогут люди, имеющие отрицательный тест на COVID-19.

Чтобы пройти на концерт, зрители должны иметь при себе один из этих четырех документов:

  • сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный, сгенерированный в приложении "Дія", или печатный от семейного врача);
  • отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до события; 
  • экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или ПЦР-тест:
  • справку о получении первой дозы вакцины от COVID-19.
Детей в сопровождении родителей и подростков до 18 лет будут пускать на мероприятие без этих справок.
https://www.facebook.com/okeanelzyofficial/posts/394203318732015

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

11 августа 2021 года Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 1 октября. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил 8 сентября, что Украина в ближайшие дни вернется в "желтую" зону карантина.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (CovishieldAstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen). Также прививки делают вакциной Moderna (Spikevax).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С начала прививочной кампании в Украине одну дозу вакцины от COVID-19 получили более 6 млн человек, свыше 5 млн – две дозы препарата.

С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет.

В сентябре в Украине ввели "зеленый" внутренний сертификат о полной вакцинации от COVID-19 и "желтый" сертификат о получении первой дозы препарата против коронавируса. Как сообщали в Минздраве, срок действия "желтого" сертификата составляет 120 дней с момента прививки, "зеленого" – 365 дней.

Теги: Львов, Украина, Океан Ельзи, вакцинация, концерт
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