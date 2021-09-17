На бесплатный концерт группы "Океан Ельзи" будут пускать только по справкам о вакцинации и тестам на коронавирус

Вакцинироваться от коронавируса можно будет непосредственно перед концертом группы "Океан Ельзи" во Львове Фото: Океан Ельзи / Okean Elzy / Facebook

"Проход на концерт будет разрешен как вакцинированным ранее, так и тем, кто пройдет вакцинацию непосредственно на месте перед концертом в мобильных пунктах вакцинации", – говорится в публикации.

Также посетить мероприятие смогут люди, имеющие отрицательный тест на COVID-19.

Чтобы пройти на концерт, зрители должны иметь при себе один из этих четырех документов:

сертификат о вакцинации от COVID-19 (электронный, сгенерированный в приложении "Дія", или печатный от семейного врача);

отрицательный тест на COVID-19, сделанный за 72 часа до события;

экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 или ПЦР-тест:

справку о получении первой дозы вакцины от COVID-19.

Детей в сопровождении родителей и подростков до 18 лет будут пускать на мероприятие без этих справок.