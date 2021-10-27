В Украине за сутки скончались почти 700 пациентов с COVID-19

"26 октября в Украине зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 532, медработников – 399). [...] Также за прошедшие сутки госпитализированы 5 925 человек, летальных исходов – 692, выздоровело – 11 593 человека", – говорится в сообщении.

Сутками ранее в стране подтвердили 19 120 случаев COVID-19 и зарегистрировали рекордные 734 смерти среди инфицированных.

Во вторник в стране сделали 147 563 теста на коронавирус.

По данным Минздрава, больше всего новых инфицированных обнаружили в Днепропетровской (1874) и Харьковской (1641) областях, в Киеве – 1416.

Всего с начала эпидемии в Украине подтвердили уже 2 825 733 случаев коронавирусной инфекции, скончались 65 628 пациентов с COVID-19, выздоровели 2 401 705 человек. Активно болеют более 358 тыс. украинцев, что составляет 941 человек на 100 тыс. населения.