В Украине новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Почти 3 тыс. украинцев с COVID-19 попали в больницу 25 октября Фото: depositphotos.com

Среди заболевших за последние сутки 1414 детей и 338 медработник. Выздоровело от болезни за вчерашний день 9738 человек, 2939 – попали в больницу.

734 пациента умерли – это максимальное число за время эпидемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 21 октября – 641.

За все время пандемии в Украине заболело 2 803 159 человек, выздоровело – 2 390 112 человек, летальных случаев – 64 936.