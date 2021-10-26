В Украине новый рекорд смертности от COVID-19 за сутки

Среди заболевших за последние сутки 1414 детей и 338 медработник. Выздоровело от болезни за вчерашний день 9738 человек, 2939 – попали в больницу.
734 пациента умерли – это максимальное число за время эпидемии. Ранее рекордная суточная смертность от COVID-19 была зафиксирована 21 октября – 641.
За все время пандемии в Украине заболело 2 803 159 человек, выздоровело – 2 390 112 человек, летальных случаев – 64 936.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Министр сообщал, что в сентябре 95,7% случаев коронавируса в Украине были зарегистрированы среди невакцинированных. Также за прошлый месяц 97,1% госпитализированных с диагнозом COVID-19 в Украине были не привиты.