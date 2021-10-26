120 койко-мест. В Херсонскую область доставили мобильный госпиталь для пациентов с COVID-19

Его развернут на специально подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии.

"Он автономный, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения", – говорится в сообщении.

Его развертывание позволит создать 120 койко-мест для пациентов с COVID-19.

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