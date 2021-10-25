В Херсонской области развернут мобильный госпиталь для лечения пациентов с COVID-19

Колонна с оборудованием для мобильного госпиталя выехала в Каховку Фото: dsns.gov.ua

Оборудование госпиталя везут пятью грузовиками, его установят на подготовленной площадке Каховской центральной городской больницы имени семьи Панкеевых.

"Госпиталь состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, обеспечен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения. Его развертывание позволит усилить мощности больницы на 120 койко-мест для больных COVID-19", – отметили спасатели.

На месте госпиталя будет работать штаб, спасатели планируют наладить взаимодействие с местными органами власти и медиками региона.