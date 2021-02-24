В Украине заработал первый мобильный госпиталь для больных COVID-19. Фоторепортаж
20 февраля в Ивано-Франковской области начали развертывать мобильный госпиталь
для инфицированных коронавирусной инфекцией. Сейчас он уже полностью готов к приему больных, сообщает
Госслужба по чрезвычайным ситуациям. Госпиталь состоит из 30 палаток, из которых 24 – это госпитальная база, рассчитанная на 120 коек. В нем функционируют приемное отделение, блок интенсивной терапии и палаты для пациентов. Каждая кровать оборудована индивидуальным кислородным концентратором. Кроме этого, госпиталь оборудован автономными системами жизнеобеспечения и может самостоятельно функционировать как учреждение здравоохранения. Фото госпиталя также опубликовали пресс-служба МВД
и агентство EPA
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