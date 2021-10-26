"И 40 тыс. в сутки может быть". Ляшко спрогнозировал заболеваемость COVID-19 в Украине

Ляшко сказал, что уровень заболеваемости COVID-19 зависит от процесса вакцинации Фото: president.gov.ua

"И 30, и 40 тыс. [заболевших в сутки] может быть. Тут вопрос: мы будем сидеть и ждать роста и кивать в телевизор. [...] Мы будем готовы, когда каждый из нас сделает то, что просит государство. Придем в прививочный пункт и вакцинируемся. От этого все зависит", – сказал Ляшко.

Он подчеркнул, что от роста количества новых случаев заражения коронавирусом зависит число госпитализаций.

"Количество госпитализированных будет уменьшаться, когда будет увеличиваться число вакцинированных. Среди вакцинированных число госпитализаций мизерное", – добавил министр.