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Данилов: Что еще нужно сделать, чтобы люди поняли: или они вакцинируются, или отправляются на кладбище?

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Данилов: Рассказывают о каком-то чипировании. К сожалению, в этом задействованы некоторые религиозные организации
Данилов: Рассказывают о каком-то чипировании. К сожалению, в этом задействованы некоторые религиозные организации
Фото: rnbo.gov.ua

К распространению дезинформации, касающейся вакцин против коронавирусной инфекции в Украине, причастна Россия, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире канала ICTV 25 октября. По его словам, это часть информационной войны, которую ведет РФ.

"Когда есть претензии, что государство ничего не делает, власть ничего не делает, не занимается этим вопросом, – скажите, пожалуйста: что еще нужно сделать, чтобы люди поняли: или они вакцинируются, или отправляются на кладбище? Что еще нужно сделать?" – возмутился Данилов. 

Он рассказал, что с начала кампании по вакцинации в страну завезли более 25 млн доз вакцин от коронавируса. 

"Сегодня любую вакцину можно выбрать. Сделано более 16 млн доз, 9 млн доз сейчас находятся в системе [здравоохранения], и любой человек, который сознательно понимает, что ему нужно вакцинироваться, не имеет проблем в этом", – сообщил секретарь СНБО. 

Данилов, комментируя результаты опроса, согласно которому 56% украинцев не планируют вакцинироваться от COVID-19, вспомнил об информационной войне, которую ведет Россия. 

"Мы четко осознаем, что люди, которые работают против нашей страны, – они и тему COVID-19 разворачивают таким образом, что у нас есть большое влияние. Рассказывают о каком-то чипировании. К сожалению, в этом задействованы некоторые религиозные организации. И у нас очень сложная ситуация, когда людям сложно объяснить, что это их здоровье. Ну как человеку объяснить, что не нужно слушать все эти бредни в Telegram-каналах? Очень много в СМИ. Более того, когда начинают передавать сарафанным радио: "А вы там видели?", "А мы там слышали", "А мне там сказали", – друзья, прекращайте, ситуация сложная, и чтобы человек выжил, ему нужно сделать простую вещь – прививку. И все, в мире другого нет", – подчеркнул Данилов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.

Украину ожидают две недели очень сложной ситуации, связанной с COVID-19, страна только заходит в пик третьей волны эпидемии, заявил Данилов 25 октября. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СНБО, вакцинация, российская пропаганда, кладбище, Алексей Данилов, здравоохранение, вакцина, коронавирус, чипирование, прививки
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