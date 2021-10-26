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Регулятор ЕС разрешил делать третью прививку от COVID-19 вакциной Moderna

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Третья доза вакцины Moderna, введенная через шесть восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у взрослых, отметили в EMA
Третья доза вакцины Moderna, введенная через шесть – восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у взрослых, отметили в EMA
Фото: EPA

Комитет по лекарственным препаратам для человека Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) одобрил введение третьей дозы вакцины против коронавируса Spikevax от компании Moderna людям старше 18 лет. Об этом сообщается на сайте EMA 25 октября.

"Согласно полученным данным, третья доза Spikevax, введенная через шесть – восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у тех взрослых, у которых он начинал падать. Бустерная доза состоит из половины дозы, использованной во время первичной вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы вакцины совпадают с теми, которые появляются после второй.

В октябре EMA разрешило использование дополнительной дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет как минимум через шесть месяцев после введения второй дозы.

Бустерные дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы, подчеркнули в агентстве.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным агентства Bloomberg, в мире сделали 6,88 млрд прививок против коронавируса – этого количества доз достаточно, чтобы полностью вакцинировать 44,8% населения мира, но распределение препаратов было неравномерным и страны и регионы с самыми высокими доходами вакцинируются в разы быстрее, чем страны с самыми низкими доходами.

9 августа компания BioNTech, которая вместе с Pfizer разработала вакцину от коронавируса, заявила, что для поддержания наивысшего уровня защиты от COVID-19 на фоне появления новых штаммов коронавируса может потребоваться третья доза вакциныReuters писало, что Moderna также заявила о возможной потребности в бустерных дозах – с учетом того, что "Дельта"-штамм выявили у полностью вакцинированных людей.

На фоне распространения штамма коронавируса "Дельта" некоторые страны, в частности ИзраильГерманияБразилияСШАВеликобритания и другие, начали вводить третью, бустерную, дозу вакцины свои гражданам.

В сентябре 2021 года ВОЗ призвала продлить до конца года мораторий на дополнительные дозы вакцины от COVID-19, чтобы позволить каждой стране вакцинировать как минимум 40% своего населения".

В октябре ВОЗ одобрила введение третьей дозы вакцины от COVID-19 для отдельных групп населения. Эксперты Управления по контролю за продуктами и лекарствами США и ВОЗ пришли к выводу, что бустерная доза вакцины от коронавируса не является обязательной для всего населения. 

Теги: вакцинация, население, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, пандемия, коронавирус, прививки, Moderna, EMA, ЕС
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