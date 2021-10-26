Регулятор ЕС разрешил делать третью прививку от COVID-19 вакциной Moderna

Третья доза вакцины Moderna, введенная через шесть – восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у взрослых, отметили в EMA Фото: EPA

"Согласно полученным данным, третья доза Spikevax, введенная через шесть – восемь месяцев после второй, привела к росту уровня антител у тех взрослых, у которых он начинал падать. Бустерная доза состоит из половины дозы, использованной во время первичной вакцинации", – говорится в сообщении.

Отмечается, что возможные побочные эффекты после третьей дозы вакцины совпадают с теми, которые появляются после второй.

В октябре EMA разрешило использование дополнительной дозы вакцины Comirnaty от Pfizer/BioNTech для людей старше 18 лет как минимум через шесть месяцев после введения второй дозы.

Бустерные дозы вакцин Spikevax и Comirnaty также могут быть сделаны людям с ослабленной иммунной системой спустя 28 дней после второй дозы, подчеркнули в агентстве.