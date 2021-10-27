5 тыс. грн за сертификат. Правоохранители задержали врача, торговавшего COVID-документами

Отмечается, что врач через посредника гарантировал гражданам получение COVID-сертификата без вакцинации против коронавируса.

"Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 тыс. грн неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua

Посредника задержали 26 октября после передачи средств медику.

Кроме суммы взятки, по месту работы врача правоохранители также изъяли $12 тыс., происхождение которых устанавливается.

Фото: npu.gov.ua

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения, рассказали в полиции.

"В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой", – подчеркивается в сообщении.

В полиции напомнили, что за получение взятки должностному лицу грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

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