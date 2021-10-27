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5 тыс. грн за сертификат. Правоохранители задержали врача, торговавшего COVID-документами

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Врач через посредника гарантировал гражданам получение COVID-сертификата без вакцинации, отметили в полиции
Врач через посредника гарантировал гражданам получение COVID-сертификата без вакцинации, отметили в полиции
Фото: npu.gov.ua

Полиция Хмельницкой области разоблачила врача одного из медучреждений региона в торговле поддельными COVID-документами. Об этом 26 октября сообщил департамент стратегических расследований Нацполиции.

Отмечается, что врач через посредника гарантировал гражданам получение COVID-сертификата без вакцинации против коронавируса.

"Врач-травматолог одной из больниц региона получил через посредника 5 тыс. грн неправомерной выгоды. За эту сумму он гарантировал гражданину "липовую" вакцинацию от COVID-19, внесение данных в соответствующую базу и получение сертификата о вакцинации", – говорится в сообщении.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Посредника задержали 26 октября после передачи средств медику.

Кроме суммы взятки, по месту работы врача правоохранители также изъяли $12 тыс., происхождение которых устанавливается.

Фото: npu.gov.ua
Фото: npu.gov.ua

Следственные действия продолжаются, решается вопрос о сообщении врачу и посреднику о подозрении и избрании им мер пресечения, рассказали в полиции.

"В ходе следствия полицейские будут устанавливать причастность злоумышленников к совершению подобных преступлений, а также лиц, которые могли обращаться к ним за такой услугой", – подчеркивается в сообщении.

В полиции напомнили, что за получение взятки должностному лицу грозит от пяти до 10 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube
Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине обе дозы вакцины по состоянию на 26 октября получили около 7 млн украинцев.

Теги: Украина, полиция, следствие, вакцинация, больница, Хмельницкая область, правоохранители, расследование, взятка, торговля, украинцы, документы, медики, Национальная полиция, подозрение, Нацполиция, подделка, здравоохранение, коронавирус, прививки, COVID-сертификат
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