В Украине открыто более 800 уголовных производств о фальшивых COVID-сертификатах. В МВД рассказали, как правоохранители обнаруживают подделки

Денис Монастырский о продаже поддельных сертификатов врачами: Это самый большой вред. Но их полиция тоже обнаруживает Фото: mvs.gov.ua

"На сегодняшний день более 800 уголовных производств открыто. Но на самом деле эти цифры – только уголовные производства, нас интересуют конкретные имена и люди и почему эти уголовные производства открываются и чем они все завершаются. Если говорить о поддельном сертификате, наверное, никакой штраф не покроет вред от того, что этот человек может заразить десятки, а то и сотни людей. А последствия нашему международному имиджу, которые мы видим, уже сейчас есть. В частности, Мальта внесла Украину в список [стран], согласно которому не признаются украинские сертификаты и люди не могут поехать туда в туристических или бизнес-целях", – рассказал министр.

Монастырский вспомнил, что о поддельных сертификатах в Украине также писало на прошлой неделе авторитетное американское издание – газета The New York Times.

Он подчеркнул, что ситуация с подделыванием сертификатов вредит международному имиджу Украины.

"Каким образом злоупотребляют и какие наиболее распространенные ситуации по подделке сертификатов? Во-первых, в большинстве случаев, когда киберполиция проверяла ситуацию по поддельным сертификатам, – обычное банальное мошенничество. В 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая $100 или $200, чтобы предложить поддельный сертификат или ПЦР-тест. Во-вторых, это условный эффект Photoshop, когда просто рисуется картинка, условный QR-код, который никуда не следует. В таком случае полицейский или пограничник устанавливает, что нет привязки к соответствующей базе, и сразу человек едет в райотдел полиции, оформляются материалы уголовного производства", – рассказал Монастырский.

По его словам, есть также случаи, когда "отдельные непорядочные медики" предлагают поддельные сертификаты.

"Это самый большой вред. Но их полиция тоже обнаруживает, потому что делаются контрольные закупки. Действительно, человек получает сертификат, иногда даже предлагается внесение данных в приложение "Дія", то есть он почти оригинальный. Но путем закупки таких лиц обнаруживают", – добавил министр.