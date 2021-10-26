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ПОЛИТИКА

В Украине открыто более 800 уголовных производств о фальшивых COVID-сертификатах. В МВД рассказали, как правоохранители обнаруживают подделки

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Денис Монастырский о продаже поддельных сертификатов врачами: Это самый большой вред. Но их полиция тоже обнаруживает
Денис Монастырский о продаже поддельных сертификатов врачами: Это самый большой вред. Но их полиция тоже обнаруживает
Фото: mvs.gov.ua

Украинские правоохранители расследуют более 800 уголовных производств о подделке COVID-сертификатов. Об этом министр внутренних дел страны Денис Монастырский рассказал в эфире канала ICTV 25 октября.

"На сегодняшний день более 800 уголовных производств открыто. Но на самом деле эти цифры – только уголовные производства, нас интересуют конкретные имена и люди и почему эти уголовные производства открываются и чем они все завершаются. Если говорить о поддельном сертификате, наверное, никакой штраф не покроет вред от того, что этот человек может заразить десятки, а то и сотни людей. А последствия нашему международному имиджу, которые мы видим, уже сейчас есть. В частности, Мальта внесла Украину в список [стран], согласно которому не признаются украинские сертификаты и люди не могут поехать туда в туристических или бизнес-целях", – рассказал министр.

Монастырский вспомнил, что о поддельных сертификатах в Украине также писало на прошлой неделе авторитетное американское издание – газета The New York Times.

Он подчеркнул, что ситуация с подделыванием сертификатов вредит международному имиджу Украины.

"Каким образом злоупотребляют и какие наиболее распространенные ситуации по подделке сертификатов? Во-первых, в большинстве случаев, когда киберполиция проверяла ситуацию по поддельным сертификатам, – обычное банальное мошенничество. В 90% случаев граждан просто обманывают, выманивая $100 или $200, чтобы предложить поддельный сертификат или ПЦР-тест. Во-вторых, это условный эффект Photoshop, когда просто рисуется картинка, условный QR-код, который никуда не следует. В таком случае полицейский или пограничник устанавливает, что нет привязки к соответствующей базе, и сразу человек едет в райотдел полиции, оформляются материалы уголовного производства", – рассказал Монастырский.

По его словам, есть также случаи, когда "отдельные непорядочные медики" предлагают поддельные сертификаты.

"Это самый большой вред. Но их полиция тоже обнаруживает, потому что делаются контрольные закупки. Действительно, человек получает сертификат, иногда даже предлагается внесение данных в приложение "Дія", то есть он почти оригинальный. Но путем закупки таких лиц обнаруживают", – добавил министр.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

В Минздраве Украины сообщали 16 сентября о подготовке законодательного акта об усилении ответственности за подделку медицинских документов.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. 8 октября профильный комитет Верховной Рады поддержал законопроект, но парламент его еще не принял.

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год. По словам генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, по этим делам есть также решения судов, предусматривающие ограничение свободы.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. С 21 июля начался пятый этап вакцинации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В Украине обе дозы вакцины по состоянию на 26 октября получили около 7 млн украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: МВД, Украина, Кабинет Министров, полиция, пограничники, мошенничество, Мальта, киберполиция, полицейский, Денис Монастырский, подделка, COVID-сертификат
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