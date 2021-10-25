Туристам из Украины запретили въезд на Мальту

Въезд на Мальту украинцам теперь разрешен только в исключительных случаях Фото: depositphotos.com

Согласно правилам ведомства, въезд из стран "темно-красного" списка с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.

"Поездки в страны "темно-красного" списка и из них разрешены только для важных путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", – говорится в сообщении минздрава.

Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.