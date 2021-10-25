Туристам из Украины запретили въезд на Мальту

Согласно правилам ведомства, въезд из стран "темно-красного" списка с туристической целью запрещен, независимо от того, вакцинирован путешественник или нет.
"Поездки в страны "темно-красного" списка и из них разрешены только для важных путешествий в исключительных случаях и только с предварительного разрешения в соответствии с процедурой", – говорится в сообщении минздрава.
Для въезда на Мальту, в частности, надо получить разрешение на въезд, предоставить результат негативного теста на коронавирус, заполнить специальную форму, а также соблюдать карантин 14 дней.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, заявил 4 августа замминистра здравоохранения – главный санврач Украины Игорь Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, сообщил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 25 октября в Украине подтвердили почти 2,78 млн случаев коронавирусной инфекции, из них более 14 тыс. – за последние сутки. Скончалось более 64 тыс. пациентов с COVID-19.