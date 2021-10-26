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Венедиктова назвала мерзавцами граждан, которые покупают поддельные COVID-сертификаты

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Венедиктова: Не хочешь вакцинироваться? Сиди дома
Венедиктова: Не хочешь вакцинироваться? Сиди дома
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова вечером 25 октября в эфире канала ICTV заявила, что украинские суды уже начали выносить приговоры, предусматривающие ограничение свободы, по делам о поддельных COVID-сертификатах.

Ведущий напомнил о словах Венедиктовой, которая 23 октября сообщила, что берет под личный контроль дела о поддельных COVID-сертификатах и заявила, что "пощады от нее" не будет. Он спросил, о ком шла речь – о "продавцах" или о "покупателях" тоже

"Это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто готовит и продает подделки – сертификаты и тесты, – и тех, кто их покупает", – ответила Венедиктова. 

Она рассказала, что наказание по таким уголовным производствам – от штрафа до ограничения свободы, но все будет зависеть от позиции суда. 

"Мы смотрим, что на сегодняшний день судьи по-разному относятся и по стране абсолютно разные приговоры. Где-то штрафы – 850 [грн], где-то – 34 тыс. грн. Уже появились приговоры с ограничением свободы. Но в любом случае это привлечение к ответственности. [...] Я уважаю, слышу и понимаю тех людей, кто говорит о своих правах и не хочет вакцинироваться. Не хочешь? Хорошо, сиди дома. Если тебе не нужны деньги, ты можешь себе позволить находиться дома и не зарабатывать – жди, когда пандемия пройдет, не подвергай опасности других. Но если человек выходит посредством покупки поддельного сертификата, поддельного теста, то такой человек перестает быть нормальным человеком и становится мерзавцем. И надо понимать, что за этим человеком правоохранитель рано или поздно придет и приведет его в суд", – добавила Венедиктова.

Контекст:

Министр здравоохранения Виктор Ляшко допускал 15 сентября, что подделка COVID-сертификата в Украине возможна так же, как и обычного паспорта гражданина. По мнению Ляшко, в электронном варианте это сделать будет невозможно, но "есть вопросы по бумажным формам". В ведомстве рассказали, куда обращаться, если выявили поддельный COVID-сертификат.

Кабинет Министров Украины 22 сентября на своем заседании поддержал законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс об ответственности за подделку документов о прививках. В частности, предлагается ввести штраф за подделку COVID-сертификатов от 17 тыс. до 34 тыс. грн или ограничение свободы до двух лет для тех, кто сознательно использует поддельные документы. Его уже внесли в Раду и включили в повестку парламента, но пока не рассматривали в сессионном зале. 

В конце сентября суды начали выносить первые приговоры за подделку свидетельств о вакцинации против коронавируса. Два человека во Львовской области получили штрафы в 850 грн – они скачали в интернете бланки свидетельства и подделали подпись врача. В Днепропетровской области медика, который выдавал поддельные сертификаты, приговорили к штрафу в 34 тыс. грн и лишили права заниматься врачебной деятельностью сроком на один год.

1 октября Минздрав Украины потребовал отстранить руководство 15 больниц из-за подделки документов о вакцинации от COVID-19.

Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский 22 октября сообщил, что в Украине открыто около 800 уголовных производств из-за поддельных COVID-сертификатов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: штраф, вакцинация, уголовный кодекс, приговор, правоохранители, суды, подделка, Ирина Венедиктова, прививки, COVID-сертификат
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