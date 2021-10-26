Венедиктова назвала мерзавцами граждан, которые покупают поддельные COVID-сертификаты

Ведущий напомнил о словах Венедиктовой, которая 23 октября сообщила, что берет под личный контроль дела о поддельных COVID-сертификатах и заявила, что "пощады от нее" не будет. Он спросил, о ком шла речь – о "продавцах" или о "покупателях" тоже

"Это касается всех. Мы привлекаем к ответственности и тех, кто готовит и продает подделки – сертификаты и тесты, – и тех, кто их покупает", – ответила Венедиктова.

Она рассказала, что наказание по таким уголовным производствам – от штрафа до ограничения свободы, но все будет зависеть от позиции суда.

"Мы смотрим, что на сегодняшний день судьи по-разному относятся и по стране абсолютно разные приговоры. Где-то штрафы – 850 [грн], где-то – 34 тыс. грн. Уже появились приговоры с ограничением свободы. Но в любом случае это привлечение к ответственности. [...] Я уважаю, слышу и понимаю тех людей, кто говорит о своих правах и не хочет вакцинироваться. Не хочешь? Хорошо, сиди дома. Если тебе не нужны деньги, ты можешь себе позволить находиться дома и не зарабатывать – жди, когда пандемия пройдет, не подвергай опасности других. Но если человек выходит посредством покупки поддельного сертификата, поддельного теста, то такой человек перестает быть нормальным человеком и становится мерзавцем. И надо понимать, что за этим человеком правоохранитель рано или поздно придет и приведет его в суд", – добавила Венедиктова.