В Госспецсвязи призвали скачивать "Дію" только с официальных платформ

В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах и проверять разработчиков Фото: depositphotos.com

В частности, в ведомстве напомнили, что недавно в интернете появилось фейковое приложение "Дія".

"Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства – они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах (AppStore для iOS, PlayMarket для Android), проверять разработчиков (для "Дії" это Министерство цифровой трансформации).

Актуальную версию приложения можно проверить на официальном сайте.