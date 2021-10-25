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В Госспецсвязи призвали скачивать "Дію" только с официальных платформ

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В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах и проверять разработчиков
В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах и проверять разработчиков
Фото: depositphotos.com

Государственная служба спецсвязи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) призвала граждан скачивать только официальные мобильные приложения, в частности приложение госуслуг "Дія". Об этом пресс-служба Госспецсвязи написала в Telegram 25 октября.

В частности, в ведомстве напомнили, что недавно в интернете появилось фейковое приложение "Дія".

"Фейковые приложения угрожают безопасности вашего мобильного устройства – они могут не только распространять вредоносное программное обеспечение, но и собирать ваши данные и даже похитить деньги", – говорится в сообщении.

В Госспецсвязи призвали скачивать приложения в официальных магазинах (AppStore для iOS, PlayMarket для Android), проверять разработчиков (для "Дії" это Министерство цифровой трансформации).

Актуальную версию приложения можно проверить на официальном сайте.

Контекст:

"Дія" – электронный сервис государственных услуг, созданный Министерством цифровой трансформации, его запустили 6 февраля 2020 года. Он включает одноименное мобильное приложение и портал с публичными услугами.

На 18 сентября 2021 года количество активных пользователей приложения составляло 7 млн, на портале доступно более 50 электронных услуг, среди них – регистрация бизнеса, автоматизированные строительные услуги, комплексная услуга для родителей новорожденных детей "еМалятко".

27 августа стало известно, что Министерство цифровой трансформации завершило бета-тестирование сертификатов вакцинации в приложении "Дія", теперь их могут сгенерировать все желающие, получившие одну или две дозы вакцины против коронавируса. По данным Минцифры на 5 октября, цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія" сгенерировали более 1,4 млн украинцев.

Как сообщали в Министерстве цифровой трансформации Украины, на разработку и модернизацию портала и мобильного приложения "Дія" в 2020-м и 2021 году было потрачено 76,04 млн грн.

25 октября вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что в Украине мошенники создали фейковую копию приложения "Дія". Он предупредил украинцев, которые используют такие приложения, об ответственности за подделку документов.

Ранее СМИ сообщали, что мошенники рекламируют свое приложение в соцсетях. В частности, они писали, что пользователи смогут изменить в нем фото, дату рождения, а также фамилию и имя. Стоимость приложения составила 120 грн.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: мошенничество, Госспецсвязи, документы, приложение Дія, COVID-сертификат
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