"Будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов". Федоров заявил, что мошенники создали копию "Дії"

"Тут одни умельцы для Android сделали фейковую копию приложения с документами в дизайн-стиле "Дії", которая устанавливается по ссылке, не с Google Play (формат apk). Цель – создавать подделки ковидных сертификатов, фейковые паспорта для покупки алкоголя несовершеннолетними. Конечно же, документы не валидируются через QR. И для тех, кто покупает подобные "сервисы": будьте осторожны, можно попасть под статью "подделка документов", – предостерег министр.

Он отметил, что поставил задачу команде ведомства разработать новый электронный документ "паспорт заключенного". По словам Федорова, его первыми бета-тестировщиками станут организаторы мошенничества, связанного с приложением "Дія".