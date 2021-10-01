Менеджер IT-комитета ЕВА Куничак рассказала, почему бизнес поддерживает "Дія City"

Ольга Куничак: Я считаю, что от введения "Дія City" выигрывают все Фото: espreso.tv

Куничак отметила, что, согласно индексу инвестиционной привлекательности за первое полугодие 2021 года, половина опрошенных компаний – членов Европейской бизнес-ассоциации считают инвестиционный климат Украины скорее неблагоприятным, но для IТ-индустрии эту ситуацию может изменить спецрежим "Дія City".

По ее словам, EBA принимала активное участие в наработке законодательной базы спецрежима и в результате депутаты учли около 90% предложений бизнеса. В том числе по требованию вссоциации авторы законопроекта согласились убрать норму об обязательном вступлении резидентов "Дія City" в саморегулируемую организацию, а также обеспечили прозрачный процесс вступления в спецрежим и потери резидентства.

Для ассоциации было важным оставить компаниям возможность доказать свое соответствие критериям членства в "Дія City" без субъективной оценки той или иной государственной надстройки, добавила менеджер ІТ-комитета EBA.

"В этом контексте компромиссным решением стал ежегодный независимый аудит. В то же время аудиторское заключение, подтверждающее соответствие, не означает полноценный аудит. Он требует гораздо меньше времени и ресурсов. Поэтому такой вариант пока устраивает большинство компаний, которых слово "аудит" сначала отталкивало", – написала она.

Куничак добавила, что независимым аудитом удается нивелировать влияние государственных контролирующих органов на резидентов "Дія City": они не могут требовать документов от компаний и не могут проводить проверки, таким образом бизнес сохраняет максимальный уровень автономии.

"Первая редакция базового закона о "Дія City" также содержала достаточно широкие полномочия регулятора. Вероятно, авторы документа не ставили перед собой цели контролировать бизнес. Эта редакция была лишь первой попыткой Минцифры построить рабочую институциональную конструкцию вокруг спецрежима. Но, совместно с министерством, мы быстро пришли к соглашению, что IТ-индустрия в Украине никогда не была и не будет зарегулированной, ведь это дает ей возможность развиваться. Поэтому эту свободу следует поддерживать и в дальнейшем. В финальной версии закона полномочия министерства сведены к минимуму", – написала Куничак.

Она напомнила, что сейчас в Верховной Раде идет работа над налоговым законопроектом №5376, и отметила, что для бизнес-сообщества важно сохранить ставки примерно на уровне налоговой нагрузки на физлицо-предпринимателя, поэтому EBA поддерживает зафиксированные в законопроекте ставки. Также эксперт подчеркнула, что важна неизменность этих ставок в течение 25 лет.

"В Европе нет подобных "Дія City" предложений по ставкам для IТ", – пишет Куничак.

В дополнение к этим двум законопроектам – рамочному и налоговому – EBA надеется также на принятие документа, который защитил бы IТ-отрасль от немотивированных проверок со стороны правоохранительных органов.

Куничак пишет, что развитию IТ-индустрии также может помочь реформа IТ-образования.

Она отмечает, что к ЕВА уже обращались компании из Швеции, Великобритании и Австрии за информацией о "Дія City".

"Я считаю, что от введения "Дія City" выигрывают все. Рост IТ-отрасли продолжится, увеличатся валютные поступления, возрастет объем экспорта, налоговые поступления, количество рабочих мест и т.д.", – подытожила менеджер ІТ-комитета Европейской бизнес-ассоциации.