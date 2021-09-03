Зеленский в Кремниевой долине: Нам удалось осуществить прорыв в цифровой сфере

"Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", – сказал президент.

Он заявил, что Украина создает один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія City". Благодаря его реализации доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с $6 млрд до $16,5 млрд в год.

Зеленский сказал, что Украина будет способствовать привлечению иностранных и украинских инвесторов, и призвал представителей бизнеса США к сотрудничеству.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – подчеркнул глава государства.

1 сентября в Вашингтоне президент встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину. Также Зеленский 2 сентября провел встречу с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.