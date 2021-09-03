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Зеленский в Кремниевой долине: Нам удалось осуществить прорыв в цифровой сфере

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2 сентября Зеленский провел встречу в Кремниевой долине
2 сентября Зеленский провел встречу в Кремниевой долине
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочего визита в США 2 сентября встретился с инвесторами и представителями венчурных фондов Кремниевой долины. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Наша страна быстро трансформируется и внедряет инновации. За последний год нам удалось осуществить настоящий прорыв в цифровой сфере. В то же время нам нужно еще многое сделать", – сказал президент. 

Он заявил, что Украина создает один из лучших налоговых и правовых режимов для IT-компаний "Дія City". Благодаря его реализации доходы IT-отрасли в Украине за три-пять лет могут увеличиться с $6 млрд до $16,5 млрд в год.

Зеленский сказал, что Украина будет способствовать привлечению иностранных и украинских инвесторов, и призвал представителей бизнеса США к сотрудничеству.

"Украина открыта для инвестиций в IT-сектор в сотрудничестве с американским бизнесом. Мы хотим, чтобы ваш бизнес заинтересовался не только возможностями по открытию представительств в Украине, но и инвестированием в украинские инновационные продукты", – подчеркнул глава государства.

1 сентября в Вашингтоне президент встретился с представителями американского бизнеса и призвал их инвестировать в Украину. Также Зеленский 2 сентября провел встречу с генеральным директором компании Apple Тимом Куком.

Контекст:

Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках визита Зеленского подписали ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Сначала два президента сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.

После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

Теги: США, Украина, инвестиции, Калифорния, Владимир Зеленский, Дія City
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