Федоров обсудил с главой Apple Тимом Куком совместные проекты

Он рассказал, что Кук в начале встречи поздравил "с потрясающим прогрессом в направлении цифровой трансформации".

"Мы презентовали "Дію", "Дію City", Фонд Фондов, обсудили возможное сотрудничество в переписи населения, медицине, обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store", – отметил Федоров.

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Пресс-служба Минцифры в Telegram уточнила, что президент Украины Владимир Зеленский и Федоров в ходе встречи с главой Apple обсудили работу над следующими проектами:

украинизация персонального помощника Siri;

запуск сервиса ЭКГ для Apple Watch;

проведение переписи населения с использованием инновационных подходов и привлечения диджитал-инструментов;

создание украинской музыкальной редакторской команды для оптимизации рекомендаций на главной странице Apple Music;

сотрудничество в сфере развития цифровых навыков и компьютеризации школ.

Федоров накануне встречи написал в соцсети, что 2 сентября исполнилось два года с момента создания Министерства цифровой трансформации.

"Символично, что именно сегодня, в Силиконовой долине, у нас будет встреча с Тимом Куком, руководителем самой дорогой и одной из самых инновационных компаний планеты – Apple. Почему лично для меня это символично? Потому что мы, как и Apple, стремимся строить работу нашего министерства на определенных ценностях", – подчеркнул министр.