Федоров обсудил с главой Apple Тимом Куком совместные проекты

Он рассказал, что Кук в начале встречи поздравил "с потрясающим прогрессом в направлении цифровой трансформации".
"Мы презентовали "Дію", "Дію City", Фонд Фондов, обсудили возможное сотрудничество в переписи населения, медицине, обучении программированию школьников, студентов, ветеранов, открытие Apple Store", – отметил Федоров.
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Пресс-служба Минцифры в Telegram уточнила, что президент Украины Владимир Зеленский и Федоров в ходе встречи с главой Apple обсудили работу над следующими проектами:
Федоров накануне встречи написал в соцсети, что 2 сентября исполнилось два года с момента создания Министерства цифровой трансформации.
"Символично, что именно сегодня, в Силиконовой долине, у нас будет встреча с Тимом Куком, руководителем самой дорогой и одной из самых инновационных компаний планеты – Apple. Почему лично для меня это символично? Потому что мы, как и Apple, стремимся строить работу нашего министерства на определенных ценностях", – подчеркнул министр.
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Зеленский в ночь на 31 августа прибыл в Вашингтон с рабочим визитом. В рамках визита Зеленского подписали ряд межведомственных и межгосударственных соглашений между Украиной и США. В частности, министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин подписали рамочное соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.
1 сентября Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом. Сначала два президента сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину. Зеленский спросил у Байдена, как США могут помочь в освобождении около 450 пленных украинцев, которые пребывают на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, в аннексированном Крыму и РФ.
После этого состоялась встреча Байдена и Зеленского – с советниками и с глазу на глаз.
Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.
После встреч в Вашингтоне Зеленский отправился в Калифорнию. Ожидается, что там он встретится также с основателем американских компаний SpaceX и Tesla Илоном Маском и основателем Amazon и космической компании Blue Origin Джеффом Безосом.