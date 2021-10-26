Более 7 млн украинцев полностью привились от коронавируса, 9 млн – одной дозой

Всего в Украине сделали 16 млн COVID-прививок Фото: depositphotos.com

Первую прививку получили 185 786 человек, вторую – 69 134.

С начала кампании хотя бы одну дозу получили 9 151 478 человек, 7 058 802 – завершили вакцинацию. Всего в Украине сделали 16 210 280 прививок.

Как подчеркнули в Минздраве, 94% госпитализированных на прошлой неделе — невакцинированные.

По данным ведомства, больше всего прививок за прошедшие сутки в Украине сделали вакциной от Pfizer – 123 тыс. Еще 86 тыс. прививок было сделано вакциной CoronaVac, 45 тыс. – AstraZeneca.