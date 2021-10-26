С 8 ноября украинцам с противопоказаниями к вакцинации от COVID-19 будут выдавать справку – Ляшко

После перенесенного COVID-19 делать прививку можно сразу же, как только организм восстановился, поясняют в Минздраве Фото: depositphotos.com

На вопрос, как людям с противопоказаниями ходить в торговые центры в красных зонах карантина или пользоваться общественным транспортом без сертификата, Ляшко ответил, что законодательство "предусматривает справку", и с 8 ноября украинцы смогут ее получить.

"У нас там есть "звездочка", где написано, что по обоснованным причинам человеку выдается другой документ", – сказал министр.

Ляшко затруднился сказать, будет ли эта справка доступна в приложении "Дія".

В то же время он отметил, что реальных противопоказаний к вакцинации не слишком много.

"Есть общие противопоказания, указанные в приказе, и есть противопоказания, которые записаны в инструкции производителя. Но у нас часто откуда-то возникает еще ряд мифических противопоказаний. Самый распространенный: люди почему-то думают, что перенесенный COVID является противопоказанием к вакцинации и начинают откладывать ее на шесть – восемь месяцев", – сказал Ляшко.

Министр подчеркнул, что делать прививку можно сразу же после того, как прошли симптомы болезни и организм восстановился.

"За то время, пока вы ждете – мифических шесть или девять месяцев, – шанс умереть в 11 раз больше, чем у вакцинированных. Это показывает статистика", – заявил глава Минздрава.

Он также рассказал, как получить сертификат в "Дії", если вакцинировался за границей, – по приезду в Украину надо пойти к своему семейному врачу и показать ему документ, подтверждающий факт прививки. Тогда данные будут внесены в медкарту и украинскую электронную систему здравоохранения.

В сентябре главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что абсолютных противопоказаний ко всем имеющимся в Украине COVID-вакцинам у человека не может быть.