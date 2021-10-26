В некоторых областях заняты 80% коек с кислородом для пациентов с COVID-19 – Ляшко

"Ситуация с количеством госпитализированных набирает угрожающие обороты. В некоторых областях показатель загруженности коек, позволяющих проводить кислородную терапию, достигает 80%. Речь идет о Донецкой и Запорожской областях. В целом по стране показатель загруженности коек с кислородом, предназначенных для больных COVID-19, составляет 66%", – сказал он.

Министр отмечал, что из госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе только 6% были вакцинированы минимум одной дозой.

Минздрав сообщал, что в Украине два дня подряд превышена загруженность койко-мест с кислородом в больницах (66% и 67,3%). По данным системы мониторинга Совета нацбезопасности и обороны, в Украине из 65,7 тыс. койко-мест с кислородом заняты 44,2 тыс. (67,3%).