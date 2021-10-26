В Китае из-за 39 новых случаев COVID-19 отправили на карантин десятки тысяч человек

В стране в минувший понедельник зафиксировано 39 новых случаев заболевания, за неделю число новых случаев COVID-19 превысило 100, в связи с чем десятки тысяч человек отправлены на домашний карантин.
Въезд в Пекин из районов, где наблюдается рост числа новых случаев, разрешен только с отрицательным тестом на коронавирус.
В тех районах, где выявлены случаи заболевания, закрыты туристические маршруты. В некоторых городах остановлено автобусное сообщение, запрещена работа такси.
В Ухане, где в конце 2019 года был впервые выявлен коронавирус, организаторы отменили воскресный марафон, который должен был собрать 26 тысяч участников.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 26 октября в мире подтверждено 244,1 млн случаев COVID-19, из них 4,96 млн – с летальным исходом. В Китае с начала эпидемии заразились 109,2 тыс. человек, почти 5 тыс. из них скончались.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4-го по 20 февраля 2022 года.
Согласно данным Международного олимпийского комитета, билеты на соревнования зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года в Пекине будут распространяться только среди жителей материкового Китая.