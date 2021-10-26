В Китае из-за 39 новых случаев COVID-19 отправили на карантин десятки тысяч человек

В стране в минувший понедельник зафиксировано 39 новых случаев заболевания, за неделю число новых случаев COVID-19 превысило 100, в связи с чем десятки тысяч человек отправлены на домашний карантин.

Въезд в Пекин из районов, где наблюдается рост числа новых случаев, разрешен только с отрицательным тестом на коронавирус.

В тех районах, где выявлены случаи заболевания, закрыты туристические маршруты. В некоторых городах остановлено автобусное сообщение, запрещена работа такси.

В Ухане, где в конце 2019 года был впервые выявлен коронавирус, организаторы отменили воскресный марафон, который должен был собрать 26 тысяч участников.