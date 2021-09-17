Лавров сообщил о намерении Путина посетить Олимпиаду в Пекине. Делать это запрещает спортивный суд в Лозанне

Запрет для Путина действует до декабря 2022 года Фото: ЕРА

По словам дипломата, это произошло еще 28 июня.

"В ходе того разговора президент Российской Федерации Путин с удовольствием принял любезное приглашение председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина посетить зимние Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года", – сказал Лавров.

Посещение Олимпиады в Пекине запрещено Путину решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне, принятым в декабре 2022 года в связи с допинговыми скандалами с участием российских спортсменов.

В решении, опубликованном на сайте CAS, президент России указан в числе тех, кто не может посещать крупные международные соревнования до 16 декабря 2022 года.

Олимпиада в Пекине должна пройти с 4-го по 20 февраля 2022 года.

"Эхо Москвы" сообщает, что "личное приглашение главы государства, принимающего турнир, по решению CAS, является исключением".